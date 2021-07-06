Россия перечислила три составляющие отношений с Китаем

Посол России в КНР Андрей Денисов перечислил три составляющие отношений с Китаем — это уважение, доверие и взаимный учет интересов друг друга. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Денисова, взаимодействие между странами развивается «стабильно, ровно, охватывает широкий спектр вопросов».

Посол напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметят 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он отметил, что соглашение не только не утратило свое значение, но и получило новый смысл с точки зрения путей дальнейшего развития двусторонних отношений.

Ранее Денисов оценил возможность заключения формального союза с Пекином. «Полагаю, что формальный союз, тем более военно-политический, — это не самая оптимальная схема для отношений таких двух держав, как Россия и Китай», — отметил дипломат. По его словам, сейчас отношения двух стран можно назвать партнерством.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года, в нем предусматривается автоматическое продление на пятилетний период. В 2021 году отмечается 20-летие подписания договора.

