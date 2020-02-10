Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН. Об этом сообщил российский посол в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.

Китай подтвердил намерение принять участие в предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите пяти лидеров стран-членов Совета Безопасности ООН. Также КНР предложила свою помощь в подготовке встречи. Денисов рассказал, что Россия и Китай относятся к числу лидеров международного развития. «Это такая своеобразная зона кристаллизации на фоне того, что происходит во взбаламученной международной обстановке сейчас», — добавил посол.

По его словам, неслучайно Китай первым одобрил предложение президента России, высказанное в Израиле. Если другие страны выразят согласие во встрече, то в КНР готовы рассказать о своих пожеланиях и предложениях, добавил Денисов.

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение российского коллеги. Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России.

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