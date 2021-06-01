Россия оценила возможность союза с Китаем

Посол России в Китае Андрей Денисов оценил возможность заключения формального союза с Пекином. Об этом сообщает РБК.

«Полагаю, что формальный союз, тем более военно-политический, — это не самая оптимальная схема для отношений таких двух держав, как Россия и Китай», — отметил дипломат. По его словам, сейчас отношения двух стран можно назвать партнерством.

Денисов заявил, что заключение союза между двумя крупными державами не отвечает принципам «полицентричного мира». Он также высказал опасения о возникновении дисбаланса между партнерами.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент взаимодействие Москвы и Пекина не основано на противостоянии с третьими странами. Он заключил, что текущий характер двусторонних отношений позволяет наиболее эффективно достигать общих целей. По мнению посла, несмотря на отсутствие союзнических обязательств, Россия и Китай готовы уважать интересы друг друга и работать вместе на международной арене.

31 мая преследовавшие американский корабль НЛО связали с Россией и Китаем: некоторые эксперты считают, что суда США окружили иностранные беспилотники.