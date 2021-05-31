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Преследовавшие американский корабль НЛО связали с Россией и Китаем

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Кадр: foxnews.com

Преследовавшие американский корабль НЛО связали с Россией и Китаем: некоторые эксперты считают, что суда США окружили беспилотники. О такой версии сообщил эксперт министерства обороны Великобритании по НЛО Ник Поуп, его слова передает Fox News.

«Если речь идет о своего рода беспилотнике, управляемом Россией или Китаем, — такова одна из теорий, — то ситуация вообще возмутительная», — отметил Поуп. Он подчеркнул, что по факту инцидента будет проведено расследование.

Эксперт отверг теорию о простом сбое аппаратуры и напомнил, что это не первый случай видеофиксации НЛО. Он предположил, что у правительства США есть более качественные фото и видео материалы, и понадеялся, что вскоре они будут обнародованы.

28 мая сообщалось, что американский военный корабль засек на своем радаре неизвестные объекты, которые не удалось распознать. Режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал видеозапись радара корабля USS Omaha, на котором военные в течение часа наблюдали неподалеку от себя НЛО. Они засекли в общей сложности 14 неизвестных целей.

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