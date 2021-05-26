Белый дом рассказал о вторжении НЛО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти США серьезно относятся к сообщениям о вторжении в свое воздушное пространство неопознанных летающих объектов (НЛО). Ее слова приводит ТАСС.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — заявила она.

Представителя Белого дома спросили, готовы ли американские власти обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

В ответ Псаки заявила, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада. Она также подчеркнула, что американские влатси не обсуждают публично по ряду причин то, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО.

Составление указанного отчета, в котором должно быть отражено все, что американские власти знают о НЛО, было предусмотрено принятым в конце декабря прошлого года бюджетом на 2021 финансовый год общим объемом до 2,3 триллиона долларов. Летом прошлого года на тот момент действующий президент США Дональд Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о неопознанных летающих объектах.