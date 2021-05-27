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Исследовавший НЛО экс-чиновник пожаловался на угрозы Пентагона

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Луис Элизондо, бывший руководитель правительственной программы США по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО), пожаловался на угрозы и клевету со стороны Пентагона. Об этом сообщает издание Politico.

В 64-страничном утверждается, что после того, как Элизондо покинул программу опознанию опознания аэрокосмических угроз (AATIP) и публично поделился полученной во время работы информацией, сотрудники ведомства всячески пытались дискредитировать его слова. Более того, один высокопоставленный госслужащий даже угрожал рассказать всем, что Элизондо — «сумасшедший». Адвокат экс-чиновника сообщил, что все это помешало его клиенту в поисках работы.

В середине апреля Пентагон подтвердил подлинность серии видео и изображений НЛО, снятых Военно-морскими силами (ВМС) США. Тем не менее, ведомство отказалось от публичного обсуждения подробностей и возможных объяснений наблюдавшихся объектов во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников. Позже бывший офицер ВМС США Шон Кэхил рассказал, что НЛО, который был замечен у американского побережья в июле 2019 года, использовал технологии, которые на 100-1000 лет опережают земные.

Бывший президент США Барак Обама также подтвердил, что в архивах американских ваоенных есть фотографии небесных объектов, происхождение которых невозможно объяснить. Как ожидается, канцелярия директора национальной разведки и министра обороны должна в июне предоставить Конгрессу доклад о неопознанных летающих объектах, собранный по данным военных и разведки.

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