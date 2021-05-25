Китай захватил мировой рынок чеснока и стал на нем фактическим монополистом, заявил в интервью радио «Говорит Москва» член совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Сергей Лисовский.

«Они [Китай] за десять лет убили все производство во всем мире и потом стали монополистами, стали диктовать цены на чеснок. Все было очень продумано», — отметил Лисовский.

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По его словам, первые инвестиции в выращивание чеснока в Китае были произведены 20 лет назад. При этом местные компании нередко прибегали к политике демпинга, искусственно занижая цены за счет государственных субсидий по сравнению с мировыми.

В России в настоящее время выращивание чеснока обходится дороже, чем в Китае, констатировал Лисовский. Дополнительную роль в таком положении вещей играют «климатические и природные» условия. В результате импортированная из Китая продукция преобладает на российском рынке чеснока над доморощенной.

«Они могут каждую страну подставлять под выгодную им цену. Например, они могут нам продавать чеснок в течение многих лет дешевле, чем они продают в ту же Америку. Но за счет того, что они глобально владеют этим рынком, они убытки у нас могут покрывать за счет другой страны», — заключил Лисовский.