В России больше чем на треть подорожал чеснок

В России чеснок подорожал на 37 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на единую межведомственную информационную систему (ЕМИСС).

В абсолютных ценах сейчас за килограмм этой овощной культуры в среднем по стране просят 212 рублей вместо 155 рублей год назад. При этом объективных причин для рост цены более чем на треть нет, утверждает исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, прошлый год был для чеснока урожайным.

Предположения о том, что причиной роста цены стало прекращение поставок из Китая из-за коронавируса , также не соответствуют действительности. Несмотря на то, что чеснок на самом деле импортируется, однако вся продукция единовременно попадает на российские склады сражу после уборки урожая.

«Что действительно связано с коронавирусом — так это то, что наши люди ассоциируют потребление чеснока с укреплением иммунитета. Ажиотаж со стороны населения и поднимает цены», — объяснил Глушков.

4 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) сообщила о возможном дефиците чеснока в российских магазинах. По мнению экспертов, в случае форс-мажора с поставками из Китая, продукт может ненадолго пропасть из продажи. Указывалось, что собственное производство в стране получится нарастить только в 2021-м.

Позднее в российском Минсельхозе пообещали, что никакого дефицита продовольствия не будет. «У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно», — заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

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