Эксперт объяснил стремление Украины стать другом Китая

Научный консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров в комментарии «Ленте.ру» объяснил стремление Украины стать другом Китая.

Умаров считает, что отношения между странами носят волнообразный характер и сейчас находятся на пике из-за торговой войны между США и Китаем.

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Это позволяет Украине быть крупнейшим поставщиком сельскохозяйственных товаров в Китай, однако в любое время ситуация может измениться. «Сама по себе Украина не представляет для Китая никакого интереса», — полагает эксперт. Умаров подчеркнул, что для Китая этот регион попросту не так важен, как та же Средняя Азия, где Пекин защищает свои кровные интересы и обеспечивает стабильность и безопасность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Эксперт считает, что в этом регионе Поднебесной нечего делить с Россией, китайские инвестиции представлены в экономике весьма ограниченно, влияния на политику этих стран со стороны Пекина нет.

Ранее руководитель парламентской фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского Давид Арахамия заявил, что политическая сила хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК). Депутат отметил, что принципы украинской и китайской правящих партий во многом идентичны и направлены на «служение народу», а Китай в вопросах модернизации является для Украины примером для подражания.