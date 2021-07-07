Партия Зеленского захотела перенять опыт Коммунистической партии Китая

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом заявил руководитель парламентской фракции политической силы Давид Арахамия, сообщает «Страна.ua».

По его словам, Украине следует воспринять экономические и политические достижения Китая.

«Сведения о том, что в Китае за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку на Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию», — отметил Арахамия.

Он добавил, что «Слуга народа» должна стремиться к тому, чтобы вовлекать как можно больше людей в ряды партии, как КПК.

Депутат отметил, что принципы украинской и китайской правящих партий во многом идентичны и направлены на «служение народу», а Китай в вопросах модернизации является для Украины примером для подражания.

Ранее Зеленский перечислил «выгодные для дружбы страны», среди которых оказался и Китай. Он также не согласился с заявлением заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Китай оказывает политическое давление на Украину.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.