Зеленский перечислил выгодные Украине страны для дружбы

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил «выгодные для дружбы страны». Перечень он озвучил в ходе выступления на форуме «Украина 30. Международная политика», сообщается на официальном сайте мероприятия.

В список вошли США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Турция, Китай, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия и Румыния.

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К партнерам Украины Зеленский отнес Индию, Японию и Бразилию. Он подчеркнул необходимость уделять больше внимания странам Азии и Африки.

Кроме того, в своем выступлении Зеленский рассказал о тщательной подготовке к встрече с американским президентом Джо Байденом, на которой будут обсуждаться наиболее острые для Украины вопросы, в том числе членство страны в НАТО. По мнению Зеленского, на Украине предприняли достаточно шагов для вступления в альянс.

Также политик упомянул организацию саммита «Крымская платформа», который продемонстрирует всему миру реальное положение дел на полуострове.

Ранее стали известны потенциальные участники саммита «Крымская платформа», который пройдет на Украине 23 августа. Ожидается участие лидеров Турции Польши, Словакии и стран Балтии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны присоединиться к «Крымской платформе» для защиты собственных интересов.

14 июня НАТО опубликовало итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс.