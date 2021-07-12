Эксперт рассказал об отношении России к сотрудничеству Китая с Украиной

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов оценил реакцию США на возможное сближение Украины с Китаем в комментарии «Ленте.ру».

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Наумов уверен, что США не дадут Киеву возможности сотрудничать с Пекином, так как заинтересованы в Украине как в своей зоне влияния на постсоветском пространстве и инструменте по сдерживанию России.

«Они не позволят Украине начать движение в сторону Китая, а Украина будет использовать это для давления на западных союзников, например активнее требовать План действия по членству в НАТО или дополнительные финансы», — считает Наумов. При этом США, полагает он, на давление Киева не поддадутся.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Китай оказал на Украину давление: отказался поставлять в страну вакцину из-за того, что Киев проголосовал за резолюцию ООН по правам человека в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. «Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена», — сказала Нуланд.