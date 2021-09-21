На Украине нашли еще один способ избавиться от советского наследия

Украинский институт национальной памяти нашел еще один способ избавиться от советского наследия — сделать рабочими праздничные дни 8 Марта и 1 Мая. Соответствующий законопроект опубликован на сайте института.

Согласно документу, празднование этих дат идет вразрез с политикой декоммунизации и построением национальной идентичности украинского народа.

«В условиях военного противостояния и информационной агрессии, которая сегодня ведется против Украины, насущной является потребность консолидации общества, в том числе вокруг исторического прошлого, национальных ценностей и традиций», — отметили в институте и предложили избавиться от этих праздников как от советского наследия.

Авторы закона также предлагают перенести выходной по случаю Дня победы с 9 мая на 8 мая — День памяти и примирения, который был введен в 2015 году, во время президентства Петра Порошенко.

С того же года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города и улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

В частности, в сентябре 2021 года стал известно, что в трех населенных пунктах Одесской области переименуют улицы, названные в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.