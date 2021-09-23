Молдаванину на три года запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Украинские пограничники запретили жителю Молдавии въезд в страну из-за георгиевской ленточки, которая была привязана к передней панели его автомобиля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственной пограничной службы страны.

По данным ведомства, инцидент произошел в Винницкой области на пункте пропуска «Могилев Подольский». Силовики заметили ленту во время осмотра машины и сообщили о находке в Национальную полицию и Службу безопасности Украины (СБУ).

Позже молдаванину выписали административный протокол за демонстрацию запрещенной символики. Он не сможет посещать республику в течение как минимум трех лет.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики и пропаганду тоталитарного режима. В июне 2021 года Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело на этот счет против депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Он появился на публике в шапке с кокардой Советской армии.