В Венгрии назвали 20 лет миссии НАТО в Афганистане провальными

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал 20 лет миссии НАТО по поддержанию национальной безопасности в Афганистане «провальными». Об этом он заявил в интервью телеканалу RТ, передает РИА Новости.

«20 лет международной миссии закончились провалом, потому что у нас были планы по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана и сил обороны до 2024 года», — сказал министр, добавив, что еще до того, как альянс окончательно покинул Афганистан, оказалось, что все «планы рухнули».

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Также министр отметил, что Венгрия приняла участие в эвакуации афганских граждан из Афганистана.

В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The New York Times объяснил, что союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск. По его словам, в апреле президент США Джо Байден проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и все союзники были согласны с его решением.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.