НАТО усилило границы для «сдерживания России»

Страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе для «сдерживания России», сообщают «Известия».

По данным издания, в социальных сетях разместили кадры, на которых видно движение эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, двигающихся через город Легвица в сторону Белоруссии. Ранее было обнаружено перемещение в Прибалтику немецкой тяжелой бронетехники.

Кроме того, Британия сообщила о желании вернуть свой контингент в Германию, он был выведен его всего годом ранее. Планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерия. Источник издания в Министерстве обороны России подтвердил, что силы США и НАТО занимаются сосредоточением своей артиллерии в Польше.

«Предлог для наращивания военной группировки всегда найдется. Все всегда чем-то это оправдывают. Вопрос только, чем такие вещи заканчиваются. Современные противоречия, которые все более туго затягиваются в первую очередь между нами, США и Великобританией, все меньше находят возможности разрядки через какие-то переговоры», — заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил предложение немецкого политика о вовлечении страны в решение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, назвав его высокомерным и заявив, что Киев не станет его рассматривать.