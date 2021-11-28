Антипрививочники Шукшина и Лоза объяснили пропуск экскурсии в красную зону

Врачи вышли на смену в выходной ради пропустивших экскурсию в красную зону Шукшиной и Лозы

Противники вакцинации музыкант Юрий Лоза и актриса Мария Шукшина пропустили экскурсию в красную зону больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, на которую их пригласили врачи, чтобы доказать важность прививки против COVID-19. Об этом сообщает Znak.

По словам главного врача больницы Дениса Гусева, экскурсия для антипрививочников была запланирована на субботу, 27 ноября. Лоза накануне подтвердил свой визит, но до больницы он так и не доехал. Врачи вышли на смену в выходной день специально для музыканта и прождали его почти час. Дозвониться до Лозы они не смогли, мужчина не брал трубку.

Лоза заявил, что не собирался приезжать в больницу и обвинил Гусева во лжи. Как сказал музыкант, он не понимает, зачем ему идти к заболевшим. «Чтобы мне было хреново? Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач», — отметил он.

Среди приглашенных на экскурсию также была Шукшина. По словам актрисы, она не попала в больницу, потому что не смогла дозвониться до главврача. «Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить красную зону», — написала она в своем Telegram-канале.

Гусев предположил, что Шукшина обращалась в приемную анонимно.

Ранее сообщалось, что противница вакцинации рассказала о состоянии пациентов после экскурсии по красной зоне в московской ГКБ №15. Она заявила, что все пациенты выглядели хорошо: мужчины были побриты, а у женщин хорошие прически и нормальный маникюр.