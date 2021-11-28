Развенчаны главные страхи начинающих водителей

Начальник центра подготовки водителей Жар: новичку нужно опираться на твердые знания

Начальник центра подготовки водителей Московского политехнического университета Валерий Жар развенчал главные страхи начинающих автомобилистов. Он напомнил, что новичку нужно опираться на твердые знания, чтобы уверенно вести себя на дороге, пишет агентство «Прайм».

Среди поводов для беспокойства специалист указал боязнь заглохнуть во время движения, резкие маневры других автомобилей, старт в горку, парковку. Вместе с этим начинающие водители более аккуратны из страха совершить ошибку, добавил он.

«Попадая в дорожную среду с большим количеством участников дорожного движения — автомобили, пешеходы, велосипедисты, спецтранспорт и пр., новичку необходимо обладать навыками быстрого анализа происходящего и принятия решений, реагирования на изменения окружающей его обстановки», — пояснил Жар.

Он добавил, что полученные в результате обучения знания помогут новичку правильно определить дорожную ситуацию, а ежедневно приобретаемые навыки дадут уверенность в вождении.

Эксперт посоветовал выбирать грамотного инструктора по вождению, поскольку грубость, повышенный тон и создание стрессовых ситуаций могут привести к появлению страха совершить ошибку и управления автомобилем в целом.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что россиянам не следует самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства. Без помощи специалистов лучше осуществлять только штатные операции, предусмотренные автопроизводителем.

