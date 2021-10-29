Россиянам раскрыли опасность тюнинга авто

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что россиянам не следует самостоятельно заниматься улучшением характеристик транспортного средства. Без помощи специалистов лучше осуществлять только штатные операции, предусмотренные автопроизводителем, передает агентство «Прайм».

Васильев раскрыл опасность самостоятельного тюнинга авто. Улучшения транспортного средства могут повлиять на его безопасность, поэтому следует осторожно относиться к таким изменениям.

«Если вы хотите придать автомобилю индивидуальность или повысить его ездовые характеристики, стоит проявлять осторожность — нельзя применять нештатную светотехнику или не сертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники и силовые бампера», — призвал автоэксперт.

Специалист напомнил, что запрещено тонировать стекла, нарушая существующие нормы. Кроме того, не следует увеличивать мощность двигателя посредством чип-тюнинга, поскольку он одновременно понижает экологические нормы работы двигателя и создает дополнительную нагрузку на коробку передач, трансмиссию и тормоза.

В условиях наступающих холодов эксперт посоветовал использовать силиконовые смазки, чтобы не допустить замерзания замков и дополнительных дверей, и сушить автомобиль после мойки.

«Кстати, для облегчения жизни двигателя можно использовать различные присадки к маслу и топливу от известных и хорошо себя зарекомендовавших брендовых производителей для улучшения холодного пуска двигателя», — заключил эксперт.

Ранее автомобилистам раскрыли способы избавиться от скрипа тормозов. Наиболее часто этот признак свидетельствует об износе механизма.