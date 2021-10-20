Автошколы научат россиян культуре и этике вождения

Россиян, планирующих получить водительские права, ожидает новый формат обучения в автошколах. Проект обновленных программ представило ООО «Движение без опасности» — подрядчик, которого нанял Институт развития профессионального образования (ИРПО, учреждение, подведомственное Минпросвещения). Неизвестно, когда изменения вступят в силу, пишет «Коммерсантъ».

Стало известно, что Минпросвещения расширит программы подготовки автомобилистов. Предполагается, что количество

обязательных для посещения занятий по теории сократят, а часть предметов позволят изучать дома. При этом автошколы начнут рассказывать, как оформлять мелкие авария без вызова ГИБДД и устанавливать детские автокресла.

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Кроме того, автошколы научат россиян, как правильно вести себя в случае конфликта на дороге: в рамках теоретического курса планируют ввести тему «Культура вождения и этика водителей». Гражданам расскажут о «личности водителя и мотивации безопасного вождения», а также изложат «понятия об этике и этических нормах».

«При изучении теории будет сокращено число „аудиторных“ занятий (то есть требующих обязательного посещения автошколы) с нынешних 188—190 часов до 144—146 часов (зависит от типа трансмиссии в авто)», — рассказал один из авторов программ, эксперт ДОСААФ Андрей Степанов.

Эксперты неоднозначно оценили разработку: по мнению главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, документ оставляет «печальное впечатление». При этом руководитель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов поддержал проект и назвал его результатом «колоссального труда экспертов высокого уровня».

Ранее россиянам назвали условие для сдачи экзамена на водительские права с первого раза. Оно заключается в повышении часов по вождению.