Названо условие для сдачи экзамена на водительские права с первого раза

Автоюрист Дмитрий Славнов назвал условие, при котором, по его мнению, экзамен на водительские права с первого раза сдаст больший процент кандидатов в водители. Эксперт в беседе с «Лентой.ру» отметил, что решение этого вопроса стоит за повышением часов по вождению.

Введенные в апреле новые правила сдачи экзаменов на водительские права привели к тому, что россияне стали делать больше ошибок и вынуждены идти на пересдачу. Теперь водители должны сдавать экзамен, в том числе упражнения на проверку навыков парковки и разворота, не на «площадке» и в «городе», а в условиях реального дорожного трафика.

Будущие водители в основном не предоставляют преимущество другим участникам движения, забывают включить поворотники или делают это не вовремя, а также пересекают сплошную линию разметки при парковке, рассказали в МВД. Одной из причин «типичных ошибок» стала дезориентация в пространстве «при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения». Она возникает из-за того, что экзаменуемые не знакомы заранее с учебным маршрутом — он держится в секрете, пояснили в министерстве.

Согласно отчету министерства, с 1 апреля по 20 июля 2021 года подразделения ГИБДД провели более 1,15 миллиона практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тысяч человек (13 процентов). Этот показатель приблизительно в два раза меньше среднего за 2020 год (26 процентов).

«Практика говорит нам, что все рубятся за рулем»

Дмитрий Славнов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что экзамен на водительские права действительно усложнился. Названные МВД основные ошибки новичков эксперт оценил как классические оплошности, которые совершают даже опытные автовладельцы. Они не должны стать препятствием к получению прав, однако повышение часов по вождению решило бы вопросы, связанные с низким процентом сдающих экзамен с первого раза, считает эксперт.

«Как по мне, часов по вождению не хватает. Если новоиспеченный автовладелец может вызубрить теорию сам, то часов вождения нужно вводить больше. Практика говорит нам, что все рубятся за рулем. То есть автовладельцы к дороге не готовы. Вроде они поездили, вроде поняли, успокоились, но на экзамене сидит рядом инспектор, а тут еще кто-то рядом побибикал и все, экзамен не сдан. Поэтому больше практики. Пускай стоимость обучения будет подороже, но зато перед нами будет ученик-отличник, который откатал больше часов и которому ничего не страшно», — пояснил автоэксперт.

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Он отметил, что увеличение стоимости обучения в случае введения дополнительных часов вождения неизбежно, однако это повысит квалификацию водителей, что и требуется в конечном счете. «В наше время деньги платятся за все и за опыт в том числе. Но зато перед нами уже будет ученик, который после своего квалификационного экзамена в ГАИ сможет сесть и без страха поехать на дороги общего пользования», — резюмировал эксперт.

Также Славнов предложил обратиться к европейскому опыту. «Там в течение года после получения прав можно ездить с наставником. Чтобы в машине был кто-то еще помимо новичка», — рассказал автоюрист. Это, по его мнению, сможет снизить количество ДТП с участием недавно сдавших экзамен водителей. Говоря об этом, Славнов вспомнил аварию с участием студентки Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. «Если бы она была с наставником, я думаю, что этого удалось избежать и мы сохранили бы как минимум две человеческие жизни», — полагает Славнов.

Кроме того, он заявил, что необходимо ввести допустимое количество нарушений в год для водителей за рулем. Такая мера, по мнению эксперта, повысит безопасность на дорогах и повысит число более качественно сдающих экзамен по вождению россиян с первого раза. «Если новичок в течение первого года нарушает больше пяти раз — отправлять на доквалификацию», — заключил Славнов.

30 июля стало известно, что Госавтоинспекция прорабатывает вопросы изменения механизма формирования билетов, а также экзаменационных задач на получение водительских прав.