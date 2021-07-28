Законность новых правил сдачи на права в России проверят

Верховный суд проверит законность вступившего в силу в апреле 2021 года регламента МВД, который вводит новые правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в суд обратился автоинструктор из Кемеровской области Борис Свидлер. Он решил оспорить пункты 175 и 179 административного регламента по приему экзаменов на права. Согласно нововведениям, за дублирующими педалями учебного автомобиля должен находиться только инспектор ГИБДД. Представитель автошколы, который, как правило, и владеет учебным автомобилем, может находиться в салоне, однако на заднем сиденье.

Ранее управлением могли заниматься инструкторы и владельцы автомобилей. Как считает истец, из-за того, что статус экзаменатора законодательно не урегулирован, в случае аварии во время экзамена ремонт машины будет оплачивать ее владелец, если не докажет, что право владения было передано иному лицу в установленном законом порядке, но его не существует для экзамена. Кемеровские автошколы обращались в областную прокуратуру, там посоветовали подать иск в Верховный суд. Региональные страховые компании указали, что страховка не покрывает такие ДТП и ремонт придется проводить собственнику за свой счет.

По мнению Свидлера, из-за того, что статус экзаменатора не урегулирован, сотрудник ГИБДД не может находиться за дублирующими педалями согласно закону «О безопасности дорожного движения», по которому к водителю приравнивается лицо, управляющее транспортным средством и обучающее управлению. Поэтому управлению может обучать только сотрудник автошколы, который проходил соответствующее обучение, считает мужчина.

Как «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе автостраховщиков, при наличии договора ОСАГО без ограничений по допуску за руль, потерпевший в аварии в любом случае получит возмещение ущерба, даже если за рулем находился не владелец. Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева считает, что вопрос ущерба в ДТП давно урегулирован и ответственность несет ученик, а ОСАГО покроет ущерб. Она отметила, что после нового регламента аварии на экзаменах стали происходить чаще, так как не все экзаменаторы знают, как контролировать машину с помощью дублирующих педалей.

Источник газеты, знакомый с позицией МВД, которая еще не сформирована до конца, говорит, что в иске Свидлера проблема надуманна. По его словам, аварии во время экзаменов — редкое явление, и обычно речь идет о мелких происшествиях без пострадавших. Коммерсантъ напомнил, что еще в 2019 году Верховный суд разъяснял, что водителем признается любое управляющее автомобилем лицо, даже если у него нет прав. Собеседник издания добавил, что экзаменатор проверяет наличие ОСАГО для покрытия возможного ущерба в ДТП, и такая схема действовала еще до введения новых правил.