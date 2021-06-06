Россия
 
Последние новости
В Крым просочилась вода из Днепра после разрушения дамбы
Потерянный в кинотеатре кошелек вернулся к хозяйке через 46 лет
В Арктике обнаружили катастрофически быстрое таяние льда
Автограф Дурова выставили на продажу за 20 миллионов рублей
Российский суд оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова
Суд объявил в розыск чеченского полицейского по делу о гибели спецназовца
Власти заступились за участвовавшего в конкурсе на худший туалет учителя
Лукашенко лишили звания доктора наук за «неуважение»
Российский студент умер во время сдачи экзамена
Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия пьяных солдат с поезда
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян пообещали наказывать за гаджеты на экзаменах на права

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

В УГИБДД ГУ МВД по Москве заявили, что при использовании гаджетов как вспомогательных средств на теоретической части экзамена на водительские права россиян будут наказывать: им может грозить уголовное дело, сообщает «Коммерсант».

В ведомстве напомнили, что ответственность за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене предусмотрена по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Представители ГИБДД рассказали, что в мае было зафиксировано несколько подобных случаев. Например, в одном из них мужчине диктовали ответы, а получал он их с помощью «специальных технических средств», которые были закреплены на одежде. В другом подразделении сдающие экзамен пытались использовать микрофоны и камеры, размещенные на медицинских масках и ботинках. В ведомстве подчеркнули, что нарушителей доставили в органы внутренних дел для проверки.

С начала года в Москве зарегистрировали 18 таких инцидентов, а за весь 2020-й — только семь. Нарушения наблюдаются и в других российских регионах: так, в Татарстане заявили о случаях проноса аппаратуры в одежде, прическах, очках и наручных часах. Некоторые граждане пытались имитировать «травмы конечностей и используют маскирующие предметы в виде медицинских повязок, гипса», рассказали в ведомстве. С начала года в республике задержали более 80 нарушителей.

С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь гражданам больше не понадобится проходить этап тестирования на закрытых площадках. Кроме того, прямо во время экзамена принимающий может предложить следовать неизвестному маршруту. Таким образом сотрудники ГИБДД стремятся оценивать знания и навыки водителей в условиях реального дорожного движения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ГИБДД ищет камеры и микрофоны
Для части российских кандидатов в водители облегчат экзамен
Контроль над дорожными знаками решили вернуть МВД
ГИБДД назвала россиянам главные ошибки при сдаче экзамена на права
Россиянам назвали легкий способ сдать экзамен по вождению