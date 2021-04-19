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Контроль над дорожными знаками решили вернуть МВД

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, обязывающий власти всех уровней в России согласовывать установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер с МВД. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключительный текст.

Речь идет о поправках к закону «Об организации дорожного движения», подготовленных Минтрансом в 2020 году. По данным издания, одно из ключевых нововведений касается проектов организации дорожного движения (ПОДД; схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, камер на дорогах). Законопроектом решено обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД — ГИБДД. Данная процедура была исключена из полномочий ведомства в 2013 году.

При этом законопроект предусматривает два случая, когда ПОДД согласовывать не придется: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток. Еще одна поправка предусматривает оповещение населения о новых платных парковках. Сейчас власти должны предупреждать о нововведениях не позднее чем за 30 дней в «периодических печатных изданиях» и на сайтах органов власти. Законопроектом предлагается ограничиться лишь интернетом.

По данным издания, правительственная комиссия «в целом» одобрила законопроект и рекомендовала его к рассмотрению на заседании кабинета министров.

Ранее ГИБДД назвала россиянам главные ошибки при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам. Самыми частыми ошибками во время сдачи экзамена по новым правилам с 1 по 8 апреля стали создание помехи автомобилю или пешеходу, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства. Сохранились и самые частые ошибки при парковке.

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