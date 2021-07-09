В России захотели глушить телефоны на экзаменах ГИБДД

В России могут начать глушить мобильные телефоны, Wi-Fi и Bluetooth на экзаменах ГИБДД — соответствующий вопрос прорабатывается. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости.

В ответе ведомства на вопрос агентства сказано, что меры могут быть приняты в целях «исключения фактов вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов».

В МВД уточнили, что блокироваться будут «беспроводные устройства», с помощью которых можно передавать голосовые, фото- и видеоданные.

В июне в МВД сообщили, что за использование гаджетов на теоретической части экзамена на водительские права можно получить уголовное наказание. В ведомстве объяснили, что ответственность за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене предусмотрена по статье 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.