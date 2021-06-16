В ГИБДД назвали необычные попытки списать на экзамене на права

В Госавтоинспекции Москвы заявили, что на экзамене на права некоторые кандидаты в водители пытаются списать. В ведомстве назвали необычные попытки воспользоваться подсказками во время испытания, сообщает РИА Новости.

В ГИБДД столицы рассказали, что в 2021 году выявили уже 18 попыток списать экзамен с помощью гаджетов, что превышает показатели прошлого года за аналогичное время в 2,5 раза. «Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — сообщили в ведомстве.

Представители Госавтоинспекции подчеркнули, что факты использования устройств пресекаются сотрудниками, а нарушителей доставляют в полицию. Кандидатам в водители напомнили, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Все помещения, в которых проходят экзамен, оснащены видеокамерами.

Ранее россиян пообещали наказывать за гаджеты на экзаменах на права. В ведомстве напомнили, что за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене грозит уголовная ответственность.