Названы основные ошибки россиян в сдаче на права по новым правилам

Введенные в апреле новые правила сдачи экзаменов на водительские права привели к тому, что россияне стали делать больше ошибок и вынуждены идти на пересдачу. Основные из них назвала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

Согласно нововведениям, россияне должны сдавать экзамен, в том числе упражнения на проверку навыков парковки и разворота, не на «площадке» и в «городе», а в условиях реального дорожного трафика.

Будущие водители в основном не предоставляют преимущество другим участникам движения, забывают включить поворотники или делают это невовремя, а также пересекают сплошную линию разметки при парковке, рассказали в МВД.

Одной из причин «типичных ошибок» стала дезориентация в пространстве «при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения». Она возникает из-за того, что экзаменуемые не знакомы заранее с учебным маршрутом — он держится в секрете, пояснили в министерстве.

Согласно отчету министерства, с 1 апреля по 20 июля 2021 года подразделения ГИБДД провели более 1,15 миллиона практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тысяч человек (13 процентов). Этот показатель приблизительно в два раза меньше среднего за 2020 год (26 процентов).

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что результативность сдачи экзаменов снизилась из-за новой системы оценивания, так как штрафные баллы ставят за «несерьезные и естественные» для новичков ошибки. Кроме того, собеседники газеты считают, что автошколы и ученики не получили переходного периода — регламент опубликовали за неделю до вступления в силу.

В МВД заявили, что в регламент внесут поправки, но без концептуальных изменений. Так, по мнению министерства, нужны «уточнения в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий».