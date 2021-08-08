В МВД уточнят действия во время экзамена на водительские права

МВД России планирует пересмотреть и уточнить действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Однако в МВД не видят необходимости вносить «концептуальные изменения» в административный регламент.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — уточнил собеседник.

В России с 1 апреля вступил в силу новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена. С момента вступления регламента в силу по 20 июля практические экзамены в условиях дорожного движения сдавали более 1,1 миллиона человек. В МВД уточнили, что только треть из них (более 386 тысяч) получили положительную оценку, а с первого раза успешно сдали экзамен лишь 148 тысяч будущих водителей. По новым правилам выдано 411 тысяч водительских удостоверений, за аналогичный период 2020 года было выдано почти в два раза больше. Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу другим участникам движения, не включают или включают не вовремя сигнал поворота и пересекают сплошную линию при парковке.

31 июля сообщалось, что, согласно готовящимся поправкам к закону «О безопасности дорожного движения», российским водителям больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав. Если у автомобилистов обнаружат серьезные заболевания, несовместимые с управлением машиной, то их временно лишат прав.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД разработают механизмы формирования экзаменационных билетов на на получение водительских прав. Теоретический экзамен остался таким же, а практический теперь состоит только из одной части — поездке по городу.