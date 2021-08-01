Автоюрист раскрыл способ вернуть права для водителей с серьезными болезнями

Российские водители, в случае автоматического лишения их прав из-за серьезной болезни, могут вернуть водительское удостоверение после снятия диагноза, обратившись в ГИБДД. Такой способ в беседе с URA.RU раскрыл автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, оспорить утрату до снятия соответствующего диагноза практически нереально. «Человек, когда выздоровеет, снимет соответствующий диагноз, обратится в ГИБДД, ему все ограничения снимут и восстановят права», — пояснил специалист.

Юрист отметил, что данная практика работает и сейчас — это касается людей, которые стоят на учете у нарколога или психиатра. В настоящее время с исковым заявлением о прекращении действия водительского удостоверения в суд обращается прокурор.

Воропаев считает, что новые поправки свидетельствуют о том, что в ГИБДД хотят упорядочить эту систему, чтобы более оперативно реагировать. В свою очередь автоэксперт Дмитрий Славнов уверен, что нововведения помогут «спасти чьи-то жизни», если людей с противопоказаниями не будут допускать до управления автомобилем.

31 июля сообщалось, что, согласно готовящимся поправкам к закону «О безопасности дорожного движения», российским водителям больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав. Если у автомобилистов обнаружат серьезные заболевания, несовместимые с управлением машиной, то их временно лишат прав.