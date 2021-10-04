Автомобилистам раскрыли способы избавиться от скрипа тормозов

Российским автомобилистам рассказали, как избавиться от скрипа и свиста тормозов

Российским автомобилистам рассказали, как избавиться от скрипа и свиста в тормозах. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению специалистов, скрип тормозных колодок чаще всего свидетельствует об износе механизма. Однако зачастую скрипы в районе колес появляются у новых автомобилей.

Избавиться от них можно после серии торможений с высокой скорости. Это снимет специальный слой материала, который содержит примеси, служащие для защиты новых элементов тормозной системы. Именно они провоцируют скрипы.

Скрип тормозов во время непогоды говорит о попадания на авто реагентов. В таком случае водителям советуют промыть тормозную систему. Перетянутые болты дисков и старые подшипники также могут провоцировать звуки скрипа тормозов. В этом случае детали нужно заменять.

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