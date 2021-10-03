Россиянам назвали лучший бензин для использования зимой

Автомобиль надо заправлять бензином с рекомендованным производителем октановым числом. О лучшем топливе для использования в зимний период агентству «Прайм» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.

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По его словам, не стоит верить сообщениям в СМИ о том, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом из-за наличия в топливе так называемых присадок для лучшей работы в мороз. Автоэксперт объяснил, что при проектировании машины ДВС настраивается на определенный вид топлива и всегда стоит выбирать именно его, в противном случае могут возникнуть проблемы с двигателем.

Епанешников также рекомендует выбирать качественный бензин. Он добавил, что заправляться стоит на крупных АЗС, так как они внимательно следят за качеством топлива. Если заправляться хорошим бензином, то при отсутствии каких-либо технических проблем автомобиль будет заводиться и в достаточно сильные морозы, резюмировал эксперт.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов посоветовал автомобилистам избегать заправки, которые расположены на трассах, но при этом не принадлежат какой-либо федеральной сети. Он пояснил, что именно на таких АЗС велика вероятность заправиться некачественным топливом, что может привести к выходу из строя двигателя или топливной системы.

