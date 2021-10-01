Россиян предупредили об изменениях в законах в октябре

Россиян предупредили, что с 1 октября произойдут изменения в ряде законов

Россиян предупредили, что с 1 октября в стране произойдут изменения в ряде законов. Главные нововведения перечислены в материале «Ленты.ру».

Так, с 1 октября силовикам повысят оклады в 1,037 раза по должностям и званиям как у призывников, так и у контрактников. Кроме того, поднимут выплаты сотрудникам Росгвардии, МВД, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни.

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Также в России изменились правила техосмотра для части автомобилистов. Так, завершился период продления действия диагностических карт, выдаваемых при прохождении технического осмотра автомобилей, срок действия которых истекает с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

Еще одно нововведение касается получения детских пособий, для этого россиянам теперь необходимо обзавестись картой «Мир». Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом, начисляются исключительно с помощью этой платежной системы.

В пятницу пользователи интернета также получили доступ к бесплатному просмотру общедоступных телеканалов в интернете: речь идет о 20 телеканалах, входящих в первый и второй мультиплексы.

Помимо прочего, в пятницу, 1 октября, стартовал осенний призыв в армию, в ходе призывной кампании планируется направить на службу более 127 тысяч человек.

