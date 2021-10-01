Россияне получили доступ к бесплатному просмотру телеканалов

В России пользователи интернета получили доступ к бесплатному просмотру общедоступных телеканалов в интернете. Соответствующие положения федерального законодательства вступили в силу в пятницу, 1 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пользователи смогут получать уведомления о возможности просмотра. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 1 июля.

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Как уточняется на сайте Госдумы, речь идет о 20 телеканалах, входящих в первый и второй мультиплексы. Подчеркивается, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащей только очищенный для распространения в Сети контент ― закон обеспечивает единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса при этом не потребуется, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За единое содержание телеканалов на разных площадках вещания будет отвечать Роскомнадзор.

С 1 октября в России вступают в силу несколько новых законов. В частности, граждане смогут бесплатно делать включенные в национальный календарь прививки не только в государственных, но и в частных клиниках. Помимо этого по новым правилам с 1 октября несколько категорий водителей обязаны пройти технический осмотр автомобиля.