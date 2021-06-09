В России оценили «закон о витрине ТВ»

Президент Медиа-Коммуникационного Союза (МКС) Михаил Демин прокомментировал принятый Госдумой в третьем чтении закон о единой платформе для распространения телевизионных каналов в сети. В разговоре с «Лентой.ру» он положительно оценил новую инициативу.

По словам Демина, предлагаемое так называемым «законом о Витрине ТВ» регулирование в текущем его виде «выглядит максимально сбалансированным». Ключевым значением законопроекта для российских зрителей он назвал «возможность бесплатного доступа к двадцати обязательным общедоступным телеканалам в интернете.

«Вещатели, в свою очередь, получают прозрачную систему распространения телеканалов в интернете-среде», — добавил президент МКС.

Эксперт подчеркнул, что Госдума прислушалась к предложениям Союза и к третьему чтению уточнила сферу действия законопроекта. В частности, из текста проекта до финального чтения исключили пункт о возможности вещателя вносить изменения в версию телеканала для распространения в сети.

Госдума приняла в третьем чтении закон, регламентирующий порядок организации телетрансляций каналов первого и второго мультиплекса в сети, 9 июня. Проект предусматривает создание единого поставщика контента двадцати общедоступных телеканалов для интернет-площадок.

В декабре 2019 года российские телеканалы выдвинули ультиматум операторам интернет-телевидения о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». Отмечалось, что нарушения при распространении сигнала телевещателей приводят к многомиллиардным убыткам.