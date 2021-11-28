Родственники арестованного ректора Шанинки попросили пустить к нему врачей

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи рассказал, что родственники арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») попросили допустить к нему в СИЗО гражданских врачей из-за продолжающихся проблем со здоровьем, передает ТАСС.

Общественник отметил, что у арестованного сохраняется высокое давление, что в его случае очень опасно. Ему требуется консультация кардиолога, сосудистого хирурга и специалиста по УЗИ.

«Врачи медсанчасти выяснили, что необходим дополнительный осмотр медиков, ко мне обратились родственники с ходатайством, чтобы в медсанчасть допустили необходимых врачей для корректировки лечения», — добавил Хуруджи.

По его словам, администрация СИЗО не против допуска гражданских медиков, однако этот вопрос требуется решить со следователем. В настоящее время член ОНК пытается помочь родственникам в оформлении соответствующего запроса.

Ранее сообщалось, что ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина». Его обвинили в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

