Раскрыты риски для нянь в российских семьях

Опрошенные «Известиями» эксперты раскрыли риски для нянь и иного домашнего персонала в российских семьях. Эти люди, которых на старый манер подчас называют прислугой, сталкиваются со злоупотреблениями и даже преступлениями со стороны работодателей.

«Трудность в специфике работы: нужно, чтобы няня подошла семье, чтобы совпали представления о воспитании и другие базовые понятия. А вот финансовые интересы сторон диаметрально противоположны: наниматель хочет платить няне как можно меньше. Как говорится, за копейку канарейку, чтобы пела и не ела», — рассказала собственница кадрового агентства «Ассистент» Ирина Гуренкова.

По ее словам, злоупотребления бывают и в обратную сторону, но если няня нарушает договор обычно неосознанно, то хозяин — специально, например, не платит и штрафует. Однако в большинстве случаев присутствуют попытки найти компромисс.

Основатель сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова добавила, что риски для сотрудников в этой сфере остаются высокими, несмотря на то, что ее легализация началась в 2017 году. Она отметила, что няни и сиделки сталкиваются с сексуальными домогательствами и рукоприкладством. Также постоянной проблемой остается невыплата обещанных при найме денег. Особенно ситуация усугубилась в период пандемии коронавируса.

Эксперт пояснила, что важной стороной для обеспечения безопасности является юридическое оформление отношений между персоналом и семьей. Еще одна гарантия — это установленные камеры наблюдения.

Специалисты добавляют, что наибольшему число злоупотреблений подвергаются иностранные граждане. Агентства и сами няни пользуются черными списками работодателей, чтобы хоть каким-либо образом подстраховать себя.

Ранее Кировский районный суд Волгограда приговорил к девяти годам лишения свободы 35-летнюю местную жительницу, избившую до смерти 69-летнюю няню своего 4-летнего сына. Женщина признана виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Она полностью признала свою вину в смерти пенсионерки.

