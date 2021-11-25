Россиянка забила до смерти пожилую няню сына и сожгла ее тело

В Волгограде суд приговорил к 9 годам женщину, которая избила до смерти няню и сожгла ее

Кировский районный суд Волгограда приговорил к девяти годам лишения свободы 35-летнюю местную жительницу, избившую до смерти 69-летнюю няню своего 4-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Она полностью признала свою вину в смерти пенсионерки.

Как выяснило следствие, с января по февраль 2019 года женщина неоднократно избивала пожилую няню сына. Одна из травм была настолько серьезной, что пострадавшая не могла самостоятельно ходить. Во время последней ссоры подсудимая жестоко избила беспомощную пенсионерку, после чего няня скончалась. Тело подсудимая вместе с сожителем вывезла из квартиры.

На пустыре мужчина облил погибшую бензином и сжег, сообщает ИА «Городские вести».