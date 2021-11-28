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Одессит с портретами Утесова и Жванецкого победил в конкурсе татуировок

Шеф-повар из Одессы «набил» себе на спине Утесова, Жванецкого и «Чайку»
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Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Одессит Евгений Ерошевский, у которого на спине вытатуированы портреты сатирика Михаила Жванецкого и артиста Леонида Утесова, стал победителем фестиваля Kharkiv Tattoo Convention, сообщает «Страна.ua».

Ерошевский работает шеф-поваром одного из одесских ресторанов. На спине молодого человека, помимо Утесова и Жванецкого, также изображена машина «Чайка», одесский дворик и фото городских достопримечательностей.

Тату «набивали» три месяца. Она победила в категории «черно-белая татуировка».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сделала временную татуировку на лице и не смогла от нее избавиться.

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