Девушка сделала временное тату на лице и осталась с ним навсегда

Британка самостоятельно сделала тату на лице и не смогла избавиться от него

Жительница Великобритании сделала временную татуировку на лице и не смогла от нее избавиться. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Джейми (Jamie) объяснила, что самостоятельно нанесла на лицо рисунок с помощью иглы и чернил. По ее словам, изображение должно было выглядеть как веснушки. Британка нарисовала точки таким образом, чтобы они повторяли форму созвездий, соответствующих ее знаку зодиака, а также знакам ее дочерей.

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Джейми подчеркнула, что старалась прокалывать кожу не слишком глубоко и рассчитывала на то, что со временем изображение исчезнет. Однако через шесть дней татуировка не сошла с кожи, и женщина предположила, что рисунок останется на ее лице навсегда.

Ролик стал вирусным и набрал 1,9 миллиона просмотров и 239,9 тысячи лайков. Пользователи сети принялись критиковать поступок женщины в комментариях под публикацией. «Зачем ты это сделала?», «Почему ты решила, что это хорошая идея?», «Ну и что, по-твоему, должно было произойти?», «Это глупый поступок», «Ты нормальная? Просто ужас», — писали они.

Ранее в ноябре девушка не смогла избавиться от временного тату на груди. 19-летняя Эмили Кук (Emily Cook) объяснила, что в августе посетила концерт рэпера Stormzy. Перед мероприятием она заплатила 10 фунтов стерлингов (955 рублей) за надпись I love Stormzy («Я люблю Stormzy») на теле. На последующих кадрах Кук заявила, что не может смыть надпись с кожи.