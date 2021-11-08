Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны

Популярная австралийская блогерша, на чье тело нанесено более 600 татуировок, показала новый рисунок в честь Сатаны. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок новой татуировки, посвященной Сатане. Она нанесла на пальцы правой руки слово «смерть» готическим шрифтом. Фанаты оценили ее новый образ в комментариях. «Боже, мне очень нравится», «Даже твои руки идеальны, черт возьми», «Дико круто», — писали они.

Помимо этого, девушка показала еще несколько тату, посвященных дьяволу. У нее на лице изображено число 666, которое описывается в Новом Завете как число зверя. Кроме того, на тело Люк нанесены рисунки в виде пентаграммы, перевернутого креста Левиафана, черепа и рогатой женщины.

Героиня материала объяснила, что отождествляет себя с движением людей, которые поклоняются дьяволу, так как он поощряет индивидуализм. По этой причине большинство своих тату она посвятила именно ему. Женщина подчеркнула, что ветвь сатанизма, к которой она приобщилась, отвергает существование сверхъестественных существ и жизнь после смерти.

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По словам Люк, вопреки распространенному мнению, она и все ее единомышленники не верят в то, что Сатана действительно существует. Вместо этого они рассматривают его как позитивную фигуру, олицетворяющую гордыню, плоть и просвещение.

«Я полностью превратила себя в того, кем я горжусь. Я сильная женщина, которая точно знает, чего она хочет и кто она такая», — заключила блогерша.

В октябре Эмбер Люк назвала причину желания измениться до неузнаваемости. Она объяснила, что в подростковом возрасте столкнулась с депрессией и потеряла уверенность в себе. «Свою первую татуировку я сделала в 16 лет. После этого я почувствовала, что моя самооценка повысилась, и я решила продолжить покрывать тело рисунками», — поделилась она.