Девушка сделала временное тату на груди и не смогла от него избавиться

Девушка нанесла на грудь временную татуировку с помощью хны и поделилась последующим неудачным опытом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

19-летняя Эмили Кук (Emily Cook) объяснила, что в августе посетила концерт рэпера Stormzy. Перед мероприятием она заплатила 10 фунтов стерлингов (955 рублей) за надпись I love Stormzy («Я люблю Stormzy») на теле. Блогерша прикрепила фото с фестиваля, на котором мастер наносит ей на грудь упомянутое изображение.

Материалы по теме «Клиенты вопят, но недолго» Он делает машинки для битья с Сашей Грей и верит, что мастеров заменят роботы Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц

На последующих кадрах Кук заявила, что не может смыть надпись с кожи. По ее словам, обычно хна выводится в течение двух недель, однако в данном случае она не смогла избавиться от изображения даже четыре месяца спустя. Публикация стала вирусной и набрала 342,6 тысячи просмотров и 21,7 тысячи лайков.

Пользователи сети принялись делиться с Кук способами смыть краситель. «Попробуйте лимонный сок или зубную пасту. Зубная паста немного жжет, но она смогла смыть хну», «Попробуйте лимонный сок и сахар», «Полежите в горячей ванне подольше. Кожа распарится, и вам будет легче ее смыть», «Я сталкивалась с подобным, я рекомендую тебе жидкость для снятия лака», — писали они.

Ранее в ноябре модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны. 26-летняя Эмбер Люк (Amber Luke) в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок новой татуировки, посвященной Сатане. Она нанесла на пальцы правой руки слово «смерть» готическим шрифтом. Героиня материала объяснила, что отождествляет себя с движением людей, которые поклоняются дьяволу, так как он поощряет индивидуализм.