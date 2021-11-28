Украинские военные заявили о готовности отразить любую атаку России

Reuters: военные заявили, что Украина получила большую партию боеприпасов и ракет из США

Украинские военные готовы и способны отразить любую атаку со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Опрошенные агентством военные заявили, что украинская армия хорошо подготовлена и становится лучше с каждым днем, поэтому сможет без проблем отразить любое нападение.

Также военные рассказали, что у них есть все необходимые средства защиты: Украина получила большую партию боеприпасов и ракет из США.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и начнет агрессию в конце января или начале февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.