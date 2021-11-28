В Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов

В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов в общественном транспорте

Согласованный властями Свердловской области пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники пикета выступают против введения QR-кодов о вакцинации для пользования общественным транспортом.

Акция собрала около 100 человек. Ее организатором выступила общественная организация родителей. Мероприятие прошло спокойно.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе прорабатывается введение QR-кодов в общественном транспорте. Он пояснил, что власти российского региона изучат опыт Татарстана, который первым в России ввел цифровые документы для доступа в транспорт. Для этого в республику будет направлена специальная рабочая группа, состоящая из сотрудников министерства общественной безопасности и минтранспорта.