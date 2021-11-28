Врач раскрыла последствия пренебрежения к вакцинации от COVID-19

Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко раскрыла последствия отказа части населения от вакцинации против коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, такое пренебрежение к решению данного вопроса «все глубже и глубже погружает в COVID-19». Врач также подчеркнула, что перспектив выйти из него на сегодняшний день нет. «Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?» — отметила Лысенко.

Ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери «предсказал» ежегодную вакцинацию от COVID-19. «Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год», — заявил Монтгомери. Он выказался за ограниченные по сроку действия сертификаты о вакцинации, которые становились бы недействительными, если человек вовремя не сделал повторную прививку.

