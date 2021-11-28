Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом

Руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров ворвался со спецназом в гатчинское подразделение ведомства и допросил подчиненную, находившуюся на четвертом месяце беременности. Об этом пишет 47news.

Инцидент произошел вечером 11 ноября. Сотрудники спецподразделения попросили работников оставаться на местах и зашли в каждое помещение. Впоследствии они нашли подчиненную Абатурова Ирину Мериц и попросили ее последовать в кабинет, где находился Абатуров и его заместители. Позже пристав, пишет издание, устроил женщине допрос и обещал «написать на нее в Следственный комитет» России.

Известно, что в марте Мериц приняла в работу исполнительное производство о взыскании долга одним юрлицом с другого. Сумма в размере восьми миллионов рублей была перечислена истцу, он сначала подтвердил получение, однако затем должник заявил, что выплатил деньги напрямую, и потребовал от приставов их вернуть. При этом перед перечислением Мериц связалась с взыскателем — тот якобы уточнил, что денег должник не пересылал. Предполагается, что именно это и разозлило Абатурова: он заявил, что Мериц находится в сговоре.

В связи с этим женщину допросили и отпустили лишь около трех часов ночи, как и остальных сотрудников. Кроме того, на выходе из отделения работников обыскивали. На следующий день после допроса Мериц стало плохо.

Абатуров в беседе с журналистами отказался комментировать информацию о том, что якобы произошло в отделении.

21 июня сообщалось, что в Самарской области идет процесс над судьей в отставке, которого сдала ФСБ пристав после взятки за условно-досрочное освобождение осужденного. Мужчина, как полагает следствие, запросил за свое решение 500 тысяч рублей.