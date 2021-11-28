В Совфеде высмеяли нецензурно высказавшегося о Зеленском Гордона

Член Совфеда Алексей Пушков высмеял нецензурное высказывание журналиста Дмитрия Гордона о непорядочности лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом российский сенатор написал в своем Telegram-канале.

Так, журналист в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев «обманули». Как отметил Пушков, странно слышать подобные «матерные ламентации» от Гордона.

«И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!», — отметил сенатор.

Пушков подчеркнул, что это связано с тем, что на Украине отсутствует зрелая элита. «Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни "Батька наш Бандера"», — заявил он, добавив, что Украина имеет того президента, которого заслуживает.

Ранее Гордон обвинил Владимира Зеленского в непорядочности. По словам журналиста, Зеленский обещал оставить пост президента после первого срока. «Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?!» — заявил он. Глава украинского государства в свою очередь отметил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти, не должен, не должен», и назвал журналиста «позорищем».