Зеленский назвал Гордона позорищем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, организованного в пятницу, 26 ноября, назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона позорищем. Онлайн-трансляция мероприятия велась в социальной сети Facebook.

По словам главы государства, Гордон «аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти, не должен, не должен» (о намерении Зеленского пойти на второй президентский срок — Примечание «Ленты.ру»). «Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище», — сказал Зеленский.

Ранее Дмитрий Гордон обвинил Владимира Зеленского в непорядочности. По словам журналиста, Зеленский обещал оставить пост президента после первого срока. «Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?!» — заявил он.

