Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру» оценил возможность появления на Украине своего аналога Владимира Путина, способного дать отпор олигархам и приструнить их, а также вывести страну из-под внешнего управления. По его мнению, в условиях сложившейся в настоящее время политической ситуации в стране это невозможно.

«В нынешних условиях нет, поскольку украинский политический и бизнес-бомонд по определению компрадорский. Даже если такой человек найдется, его собьют на ближних подступах», — отметил политолог.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы желает «провала» минских договоренностей, который «развязал бы ей руки» и обеспечил свободу действий. По его словам, Украина никогда не нарушала этих соглашений, и «лучше минских соглашений ничего нет».