Онищенко заявил, что пока не видит смысла в введении QR-кодов для детей

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об особенностях QR-кодов для детей. Его слова приводит URA.RU.

По словам Онищенко, он пока не видит смысла в введении QR-кодов для детей, поскольку они не так мобильны, как взрослые, и «не могут полететь, куда захотят». Если же детские QR-коды введут, то он предложил заносить в них информацию о том, болели ли коронавирусом родители или близкие родственники несовершеннолетних.

Врач добавил, что в школе наиболее высокие шансы заразиться COVID-19, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры безопасности. Он также заявил, что в каждом учебном заведении должны присутствовать медицинские работники.

Ранее сообщалось, что, по мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, запрет на продажу алкоголя без QR-кода не принесет особого эффекта. Такая мера может сработать на очень небольшом контингенте людей, заявил он.