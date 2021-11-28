Украине предрекли потерю новых регионов

Отказ от выполнения Минских соглашений приведет к дальнейшему дроблению Украины и потере новых регионов. Такое будущее стране предрек журналист Владимир Скачко в эфире канала Topinform.

Он считает, что сначала от Украины полностью отколются Донецкая и Луганская области, включая и те районы, которые сейчас находятся под контролем Киева, а потом «путь Крыма и Донбасса» повторят и другие регионы юго-востока страны.

Также Скачко выразил мнение, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений, так как только они «удерживают Украину от превращения в анти-Россию».

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.